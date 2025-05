Grant Pigato-Eala Gauff WTA Roma 2025 | orario tv programma streaming

Nei quarti di finale del WTA 1000 di Roma 2025, le italiane Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato sfidano la temibile coppia composta dalla campionessa Coco Gauff e dalla talentuosa Alexandra Eala. Scopri l'orario, la programmazione TV e le modalità di streaming per non perdere questo attesissimo incontro di doppio.

Derby d’Italia nei quarti di finale del WTA 1000 di Roma, alias Internazionali d’Italia, in doppio? Può essere. Prima, però, per Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato c’è da affrontare una coppia non proprio di basso spessore: Coco Gauff, plurititolata anche in doppio, e Alexandra Eala, la giocatrice che fa sognare le Filippine.Per le due azzurre il primo incontro è stato vincente anche con un certo contorno di sorpresa, perché a essere eliminate sono state le teste di serie numero 7, la russa Irina KhRomacheva e la kazaka Anna Danilina. Ora l’ostacolo è ben più compicato per arrivare a ErraniPaolini, perché Eala è una buona doppista, ma soprattutto Gauff ha 3 finali Slam all’attivo, di cui una vinta, con 3 compagne diverse.Il match di doppio GrantPigato-EalaGauff, 2° turno del relativo torneo a Roma, si giocherà come secondo sul Pietrangeli (non prima delle ore 13:00). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

