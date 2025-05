Grande successo per l' evento formativo della consulta giovanile di Loreto Aprutino con 12 classi dell' istituto Marconi di Penne

Un grande successo ha caratterizzato l'evento formativo organizzato dalla Consulta Giovanile di Loreto Aprutino, che ha coinvolto 12 classi dell'Istituto Marconi di Penne. Attraverso tre incontri, gli studenti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sulle sfide dell'adolescenza con il comico e autore Claudio, stimolando riflessioni e dialoghi costruttivi.

Concluso con successo il progetto formativo della consulta giovanile di Loreto Aprutino che ha coinvolto 12 classi in tre appuntamenti dell'istituto Marconi di Penne. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sulle problematiche dell'adolescenza con il comico e autore Claudio.

