Grande successo per la seconda edizione della Valchiavenna Gravel Escape

...straordinaria cifra di partecipanti. Questo evento ha nuovamente dimostrato l'amore per la natura e la passione per il ciclismo, trasformando la Valchiavenna in un palcoscenico ideale per gli amanti della gravel bike, pronti a scoprire panorami mozzafiato e a condividere emozioni indimenticabili in compagnia di altri ciclisti.

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la secondaedizionedellaValchiavennaGravelEscape, la manifestazione cicloturistica che ha saputo unire la passione per la bicicletta alla valorizzazione del territorio, raddoppiando le iscrizioni rispetto alla passata edizione e raggiungendo la. 🔗Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Grande successo per la seconda edizione della Valchiavenna Gravel Escape

Se ne parla anche su altri siti

Premio "ImpresArte" 2025 a Sora: grande successo per la prima edizione - Successo e apprezzamenti per la prima edizione del Premio "ImpresArte" Industria e Commercio. La manifestazione è andata in scena nella mattinata di sabato 22 febbraio presso la Sala Consiliare del Comune di Sora.A fare gli onori di casa il Sindaco della città volsca Luca Di Stefano, presente... 🔗Leggi su frosinonetoday.it

Avellino, grande successo per la prima edizione della corrida a Borgo Ferrovia - Nel pomeriggio di ieri, presso il piccolo teatro Santa Chiara di Avellino, ex chiesetta della Ferrovia, l’associazione “per Borgo Ferrovia” ha organizzato la prima edizione della Corrida Città di Avellino. La manifestazione è parte di un corposo programma messo in piedi dall’associazione, che è... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Festival del Made in Italy, un successo la seconda edizione di "Eccellenza Italiana" - Nomi d'eccellenza, incontri interattivi e laboratori. Un programma ricco andato in scena al Talent Garden di Milano per la seconda edizione del Festival del Made in Italy, il più grande evento nazionale dedicato alle eccellenze italiane. Moda, design, cucina, motori e innovazione sono stati alcuni dei settori protagonisti di questa giornata unica, organizzata da Eccellenza Italiana, una community con oltre 800. 🔗Leggi su tg24.sky.it

Grande successo per la seconda edizione della Valchiavenna Gravel Escape; Italian Podcast Awards: si chiude con un grande successo la quarta edizione piacentina; Molochio, grande successo per la Seconda Edizione del raduno Quaddisti Galasia; Conclusa la seconda edizione della Settimana della salute: centinaia gli screening e le visite effettuate. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Grande successo di SaporDei a San Secondo - Guarda chi c'era - Un autentico e genuino viaggio nel gusto, fra tradizione e innovazione culinaria, ha animato San Secondo in questo secondo fine settimana di maggio. Davanti alla Rocca dei Rossi, è andata in scena la ... 🔗gazzettadiparma.it

Molochio: un grande successo la seconda edizione del raduno ‘Quaddisti Galasia’ - Si è svolta lo scorso 25 aprile, a Molochio, la “Seconda Edizione della Passeggiata in Quad e Moto 4× ... La giornata, iniziata come una grande festa sulla Piazza Mons. Quattrone e per le vie del ... 🔗citynow.it

Grande successo per la “Pedalata del Fagiolo Zolfino” - Arezzo, 06 maggio 2025 – Una domenica all'insegna del movimento lento, dei sapori autentici e della scoperta del territorio: si è conclusa con successo la seconda edizione della Pedalata ... 🔗sport.quotidiano.net