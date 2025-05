Grande successo all’inaugurazione della mostra Luoghi di speranza

Oltre cento persone hanno affollato la Sala Verde del Palazzo abbaziale di Nonantola per l'inaugurazione della mostra “Luoghi di speranza - Dal Medioevo al Contemporaneo, arte per il Giubileo”, svoltasi sabato 10 maggio. Un evento di grande rilevanza, promosso dall'Ufficio beni culturali ecclesiastici, che celebra il connubio tra arte e spiritualità nel contesto del Giubileo, invitando i visitatori a riflettere sulla forza dei luoghi sacri.

Oltre cento persone erano presenti all'inaugurazione dellamostra “Luoghi di speranza - Dal Medioevo al Contemporaneo, arte per il Giubileo”, che si è tenuta sabato 10 maggio nella Sala Verde del Palazzo abbaziale di Nonantola.La mostra è promossa dall'Ufficio beni culturali ecclesiastici con. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Grande successo all’inaugurazione della mostra “Luoghi di speranza”

Ne parlano su altre fonti

Lilt Salerno, grande successo per la giornata conclusiva della mostra-concorso “Lo Sguardo e il Sorriso” - Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la mostra-concorso “Lo Sguardo e il Sorriso”, organizzata dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Salerno, con il contributo del Comune di Vietri sul Mare e il patrocinio della Provincia di Salerno. L’evento, ospitato presso lo storico Palazzo Punzi di Vietri sul Mare, ha visto il coinvolgimento di importanti realtà territoriali, tra cui l’A. 🔗Leggi su anteprima24.it

Il grande successo di Andy Warhol a Napoli: la mostra “Triple Elvis” prorogata fino a maggio - Notevole affluenza di visitatori per la rassegna alle Gallerie d’Italia di Napoli sul celeberrimo artista americano, esponente della pop-art d’oltreoceano che ha dominato la scena artistica internazionale dagli anni Sessanta sino alla sua morte improvvisa alla fine degli anni Ottanta. Tuttavia, il mito del padre della pop-art riecheggia ancora oggi nell’immaginario figurativo collettivo ed iconografico dell’attuale società contemporanea. 🔗Leggi su ildenaro.it

Lilt, grande successo per la giornata conclusiva della mostra-concorso “Lo Sguardo e il Sorriso” - Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la mostra-concorso “Lo Sguardo e il Sorriso”, organizzata dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Salerno, con il contributo del Comune di Vietri sul Mare e il patrocinio della Provincia di Salerno. L’evento, ospitato presso... 🔗Leggi su salernotoday.it

Grande successo all’inaugurazione della mostra “Luoghi di speranza”; Sora: grande successo per l’inaugurazione della mostra di Renato Guttuso; Grande successo per l’inaugurazione della mostra “Felina: Art Exhibition” a Lugo; Grande successo per l’inaugurazione della mostra “21” a Palazzo d’Avalos a Vasto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Due presidenti e una grande mostra. Pretorio, 70 anni fa: l’archivio Datini - Due presidenti della Repubblica per l’inaugurazione di una storica mostra ... di organizzare la grande mostra: un viaggio nella storia e nella vita economica del medioevo attraverso documenti ... 🔗lanazione.it

A Bogotà inaugurata la mostra dell'artista Tarshito - Inaugurata ieri sera presso l'Istituto Italiano di Cultura di Bogotá con grande successo di pubblico e di critica l'esposizione "Una sola Tierra, Una sola Humanidad: el Campamento de los Caminantes En ... 🔗ansa.it

Inaugurata mostra 'Venezia, Ryadh e l'eredità di Marco Polo' - L'ambasciatore d'Italia a Riad, Carlo Baldocci ha partecipato all'inaugurazione della mostra "Venezia, Ryadh e l'eredità di Marco Polo: si apre un nuovo orizzonte". (ANSA) ... 🔗ansa.it