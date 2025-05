Grande squalo bianco avvistato a Malta L’esperto | “Presente anche in Sicilia”

Un'imponente apparizione ha scosso le acque di Silema, a Malta: un grande squalo bianco è stato avvistato e filmato vicino alla costa, destando preoccupazione tra i bagnanti. L'esperto Massimiliano Bottaro conferma l'identità del predatore, sottolineando che questa specie, storicamente presente nel Mediterraneo, continua a far parlare di sé. Scopri di più su questa sorprendente avventura marina.

