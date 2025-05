Grande partecipazione alla giornata dedicata alla sicurezza alimentare

Mercoledì scorso, una nutrita partecipazione ha caratterizzato la giornata dedicata alla sicurezza alimentare, organizzata da Coldiretti Frosinone in occasione della Festa della Mamma. L'evento ha visto la presenza di numerose istituzioni locali, tra cui il sindaco Riccardo Mastrangeli e le forze dell'ordine, insieme al presidente di importanti associazioni del settore.

Grandepartecipazioneallagiornatadedicataallasicurezzaalimentare organizzata da Coldiretti Frosinone in occasione della Festa della Mamma. All'iniziativa hanno preso parte le istituzioni locali, con il sindaco Riccardo Mastrangeli e le forze dell'ordine.Presenti anche il presidente di. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Grande partecipazione alla giornata dedicata alla sicurezza alimentare

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“La Voce delle Donne”, grande partecipazione alla giornata ecologica - Tempo di lettura: 3 minutiUn impegno che si rinnova anno dopo anno e che continua a coinvolgere sempre più persone: la giornata ecologica promossa dall’associazione ‘La Voce delle Donne’, svoltasi nella mattinata di domenica in località Pantano, ha confermato ancora una volta quanto sia fondamentale l’azione collettiva per la tutela dell’ambiente e del territorio.L’intervento ha interessato l’ingresso della contrada, alcune strade della zona e due punti critici in corrispondenza dei sottopassi della tangenziale, dove purtroppo il problema dell’abbandono dei rifiuti è particolarmente grave ... 🔗Leggi su anteprima24.it

L’Avis torna a Capodrise, grande partecipazione alla giornata di donazione sangue - Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta domenica 23 febbraio, in piazza Aldo Moro, a Capodrise, una giornata di donazione del sangue organizzata dall’Avis di Caserta; la seconda negli ultimi 4 mesi. L’autoemoteca ha accolto le cittadine e i cittadini che hanno risposto con entusiasmo all’appello lanciato dal presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Perri, immuno-ematologo e volontario Avis, che ha fortemente voluto l’iniziativa. 🔗Leggi su anteprima24.it

Giornata della trasparenza, Oliviero: “Dal consiglio grande impegno per trasparenza e partecipazione” - Tempo di lettura: 2 minuti“Il Consiglio Regionale della Campania è un’amministrazione estremamente trasparente che pubblicizza tutti gli atti che produce e ‘la Giornata della Trasparenza’ rappresenta un’importante occasione per rimarcare questo tema e per implementare le azioni per la trasparenza, l’accesso e la partecipazione democratica”.E’ quanto ha affermato il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, stamani, nell’Aula consiliare, intervenendo ai lavori della Giornata della Trasparenza, tra obblighi di pubblicazione, accesso e privacy’ . 🔗Leggi su anteprima24.it

Grande partecipazione alla giornata dedicata alla sicurezza alimentare; Festa della Mamma, grande partecipazione alla giornata sulla sicurezza alimentare organizzata da Coldiretti; Grande partecipazione alla 33ª Giornata Mondiale del Malato al Santuario dello Scoglio; Campodenno, grande partecipazione alla Giornata Ecologica: “Prendersi cura del nostro territorio è un dovere di tutti”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Grande partecipazione per l'ultimo saluto a Papa Francesco: 400mila fedeli presenti - "È stata una giornata straordinaria che ha visto una grande partecipazione da parte sia dei cittadini romani che di fedeli da tutto il mondo per dare l'ultimo saluto a Sua Santità Papa Francesco. 🔗quotidiano.net

Grande partecipazione alla “Festa dell’Europa” a Spadafora - L’evento, organizzato dal Comune, ha visto la partecipazione del Sindaco Lillo Pistone e dell’eurodeputata Caterina Chinnici che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei giovani nel futuro ... 🔗tempostretto.it

Baronissi, grande successo per la Giornata del Made in Italy nella Valle dell’Irno - Grande partecipazione e forte entusiasmo hanno accompagnato l’evento “Made in Italy: risorsa strategica e prospettive”, promosso in occasione della Giornata Nazionale del ... Proprio a queste aziende ... 🔗msn.com