Grande partecipazione alla giornata dedicata alla sicurezza alimentare

Una straordinaria partecipazione ha caratterizzato la giornata dedicata alla sicurezza alimentare, organizzata da Coldiretti Frosinone in concomitanza con la Festa della Mamma. L'evento ha visto la presenza delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Riccardo Mastrangeli, e delle forze dell'ordine, oltre al presidente di [inserire nome]. Un'importante opportunità per sensibilizzare la comunità su tematiche cruciali.

