‘Grande gesto’ Sinner prima della battuta le vede e ferma tutto Applauso del pubblico

Durante gli Internazionali d’Italia a Roma, Jannik Sinner è rimasto colpito da un grande gesto: prima della sua battuta, ha fermato tutto per applaudire il passaggio delle Frecce Tricolori. Il numero uno del tennis mondiale, affascinato, ha condiviso con il pubblico un momento di stupore e ammirazione per la straordinaria esibizione dell'Aeronautica Militare.

Jannik Sinner resta senza parole davanti alle Frecce Tricolori. Il numero uno del tennis mondiale, presente a Roma per gli Internazionali d'Italia, ha assistito con stupore al passaggio della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare sopra il Foro Italico, rimanendo incantato come tanti altri spettatori presenti.L'atmosfera suggestiva creata dal rombo degli aerei e dalla scia tricolore ha conquistato anche il campione altoatesino, che si è lasciato andare a un sorriso e a un gesto divertente. In un momento di leggerezza, Sinner si è esibito in un'auto-imitazione, riproducendo in modo ironico la sua tipica espressione concentrata, come a sottolineare quanto anche lui fosse colpito dallo spettacolo.

