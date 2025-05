Grande Fratello spunta il nome della prima concorrente | di chi si tratta

La nuova edizione del “Grande Fratello” si prepara a stupire il pubblico con il suo debutto a settembre 2025. Fonti vicine alla produzione svelano che la prima concorrente è già stata selezionata, proveniente da un altro famoso reality show. Le aspettative per questa edizione sono già alte e i fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa riserverà il prossimo cast.

Leggi anche: "The Couple", la reazione di Ilary Blasi dopo lo stop di Mediaset spiazza tuttiLeggi anche: 'Non se n'è accorta!': Barbara Palombelli, clamorosa gaffe in diretta a "Forum" (VIDEO)"GrandeFratello", spunta il nomedellaprimaconcorrenteFervono i preparativi per la nuova edizione del "GrandeFratello", reality show in onda in prima serata su Canale 5. Nonostante la scorsa edizione non sia stata entusiasmante, soprattutto da un punto di vista degli ascolti, la rete del Biscione sembra voglia puntare anche sul "GrandeFratello".

“Loro due niente”. Grande Fratello, spunta il nome del vincitore: amarezza per Helena e Shaila - Il Grande Fratello si avvicina alla sua attesissima finalissima, prevista per il 31 marzo. Questa diciottesima edizione, seppur non brillando negli ascolti serali su Canale 5, continua a catalizzare l’attenzione degli appassionati del reality, soprattutto sui social, dove impazzano i sondaggi per decretare il possibile vincitore. Uno dei sondaggi più seguiti, lanciato dalla pagina X “GF Vip”, ha messo a confronto le concorrenti femminili più forti di questa edizione: Helena Prestes, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Stefania Orlando. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Grande Fratello, Zeudi Di Palma e l'appello ai fan: "Cerchiamo di moderarci". Intanto spunta il nome di Fedez - L'ex gieffina interviene per la prima volta e invita i suoi fan alla moderazione. Nel frattempo spunta anche il follow di Fedez, e molti si chiedono cosa ci sia dietro. Da tempo ormai, telespettatori e non solo si lamentano del fandom di Zeudi Di Palma: fan organizzati in gruppo che corrono ad attaccare in massa su X chiunque muova una critica alla loro beniamina. Nonostante il Grande Fratello si sia ormai concluso da un mese, questa isteria collettiva prosegue e finisce inevitabilmente per essere associata all'ormai ex concorrente. 🔗Leggi su movieplayer.it

“Il nome del vincitore”. Grande Fratello, scoppia il caso sui social: il video che anticipa tutto - Grande Fratello, chi gioirà nella finalissima? Ormai da giorni si fa un gran parlare del possibile vincitore, o meglio vincitrice. Qualcuno ha dato come trionfatrice Zeudi Di Palma, ma in realtà i sondaggi dicono altro. Secondo quelli più recenti la grande favorita è Helena Prestes, con il 59% delle preferenze. Poi c’è Lorenzo Spolverato con il 27%, seguono, molto staccate, Mariavittoria e Chiara entrambe ferme al 4%. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

