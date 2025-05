Grande Fratello Shaila Gatta sommersa da attacchi haters lo sfogo sui social | Questa cattiveria sugli altri non vi aiuterà a stare meglio

Shaila Gatta, ex concorrente del Grande Fratello, si è trovata al centro di una tempesta di attacchi da parte degli haters sui social. In un acceso sfogo, la ballerina ha denunciato la cattiveria gratuita che circola online, evidenziando come questi comportamenti non portino a nulla di positivo. La sua voce si fa eco contro l'odio virtuale.

ShailaGatta sbotta contro gli haters sui social: la ballerina ed ex concorrente del GrandeFratello ha raccontato l’odio che sta subendo sui social.ShailaGattasommersa da attacchi di haters: lo sfogoFoto da IlSussidiario.netIl GrandeFratello si è ormai concluso da qualche mese ma la ballerina ShailaGatta protagonista della storia d’amore con Lorenzo Spolverato, relazione conclusasi nel giorno della finale del programma, ha denunciato sui social l’odio che sta ricevendo dagli haters. Dopo la fine della storia d’amore fra gli Shailenzo, rottura che ha provocato reazioni contrastanti nei fan, l’ex gieffina ha sperimentato diversi attacchi; presa di mira la ballerina ha denunciato la situazione con un lungo sfogo su Instagram affermando che non è giusto essere attaccati in questo modo sui social. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, Shaila Gatta sommersa da attacchi haters lo sfogo sui social: ” Questa cattiveria sugli altri non vi aiuterà a stare meglio”

