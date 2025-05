Grande Fratello Greta Rossetti e Sergio D' Ottavi si sarebbero lasciati a causa di noto ex gieffino l' indiscrezione

La storia d'amore tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, sbocciata nella diciassettesima edizione del Grande Fratello, sembra essere giunta al termine. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex tentatrice sarebbe stata avvistata in compagnia di un noto ex gieffino, alimentando voci su una possibile rottura tra i due. I dettagli continuano a circolare nel mondo del gossip.

Pare sia giunta al capolinea la storia d'amore nata nella diciassettesima edizione del GrandeFratello, tra GretaRossetti e Sergio D'Ottavi. L'ex tentatrice è sarebbe stata avvistata un ex concorrente dell'ultima edizione del reality show.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Grande Fratello, amore al capolinea per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Spunta Lorenzo Spolverato - Da coppia felice a rottura social: Greta e Sergio si sarebbero lasciati per l'ex gieffino, difeso da Greta contro gli haters. Solo affetto o qualcosa di più? Nel colorato mondo dei reality, si sa, le sorprese non finiscono mai e a volte si intrecciano anche tra edizioni diverse! È il caso del nuovo rumor che infiamma il web e riguarda un possibile crossover amoroso tra due stagioni del Grande Fratello. 🔗Leggi su movieplayer.it

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sotto attacco: Greta Rossetti: “Riflettiamo prima di giudicare - Uscito dal Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è bersaglio di critiche sui social. Greta Rossetti, che ha vissuto un'esperienza simile, lo difende e invita i fan a moderare i giudizi. Greta Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello e di Temptation Island, torna a far sentire la sua voce sui social per lanciare un messaggio di empatia e consapevolezza. Reduce da due reality che l'hanno messa sotto i riflettori, Greta sa bene cosa significhi essere al centro delle critiche del web e, per questo motivo, ha deciso di esprimere la sua solidarietà a Lorenzo Spolverato, attualmente bersaglio di ... 🔗Leggi su movieplayer.it

Grande Fratello, Zeudi riceve informazioni dall’esterno: il gesto dei fan - Grande Fratello, i fan mettono Zeudi Di Palma in guardia da Shaila Gatta: arriva la segnalazione e la rivelazione Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata messa in guardia dai fan da Shaila Gatta. Il fandom dell’ex Miss Italia si è unito per poter fare arrivare in Casa un messaggio forte e chiaro. Shaila Gatta da quando Zeudi è riuscita a conquistare un posto tra i finalisti ha iniziato a criticarla per i suoi atteggiamenti rompendo l’amicizia. 🔗Leggi su 361magazine.com

