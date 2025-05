Grande Fratello amore al capolinea per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Spunta Lorenzo Spolverato

Nell'affascinante universo dei reality, le relazioni possono cambiare in un attimo. Greta e Sergio, una coppia che sembrava felice, ora sono al centro di un giallo social: la rottura sembra legata all'ex gieffino difeso da Greta contro le critiche. Ma è solo amicizia o c'è qualcosa di più? I retroscena di questo intrigante intreccio tra le edizioni del Grande Fratello infiammano il gossip online e svelano mille sorprese.

Da coppia felice a rottura social: Greta e Sergio si sarebbero lasciati per l'ex gieffino, difeso da Greta contro gli haters. Solo affetto o qualcosa di più? Nel colorato mondo dei reality, si sa, le sorprese non finiscono mai e a volte si intrecciano anche tra edizioni diverse! È il caso del nuovo rumor che infiamma il web e riguarda un possibile crossover amoroso tra due stagioni del GrandeFratello. Stando alle indiscrezioni più fresche, pare che sia finita la storia tra GretaRossetti e Sergio D'Ottavi, una coppia nata nella Casa più spiata d'Italia. A rompere l'equilibrio tra i due sarebbe stato un altro ex gieffino: LorenzoSpolverato, protagonista dell'ultima edizione del reality. Da Mirko a Sergio, e ora. Lorenzo? Facciamo un passo indietro. Lo scorso . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, amore al capolinea per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Spunta Lorenzo Spolverato

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Grande Fratello, la storia d’amore di Mariavittoria e Tommaso tra alti e bassi | Video Mediaset - Al Grande Fratello si parla della storia d’amore di Mariavittoria e Tommaso che ha vissuto diversi momenti di crisi in questi sei mesi.Mariavittoria e Tommaso, un grande amore al Grande FratelloLa storia tra Mariavittoria e Tommaso prosegue da circa sei mesi nella casa del Grande Fratello, ma non mancano le discussioni e le crisi. Tommaso in mistery si confronta con la fidanzata: “come per te stessa, anche con gli altri, tendi ad avere un atteggiamento distruttivo. 🔗Leggi su superguidatv.it

Grande Fratello, sugli Shailenzo interviene la madre di Lorenzo Spolverato: "Il loro è amore vero" - La coppia degli Shailenzo al GF continua a suscitare dubbi e polemiche e in difesa di Lorenzo Spolverato e del suo amore per Shaila Gatta è intervenuta la madre del modello: ecco cosa ha dichiarato. 🔗Leggi su comingsoon.it

Francesca Rocco, dal Grande Fratello al brand di Kid Care “NenaLife”: “Un progetto nato dall’amore che ho per le mie figlie – Intervista video - Francesca Rocco, nota al grande pubblico televisivo come “Chicca” del Grande Fratello 13, oggi felicemente sposata con Giovanni Masiero, conosciuto proprio nella casa più spiata d’Italia, e madre di due bellissimi bambini, oggi è una imprenditrice grazie NenaLife, il nuovo brand di Kid Care pensato per le mamme 2.0.NenaLife nasce da un desiderio autentico di offrire ai bambini e alle loro famiglie prodotti naturali, sicuri e ricchi di dolcezza. 🔗Leggi su superguidatv.it

Grande Fratello, amore al capolinea per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Spunta Lorenzo Spolverato; Elisabetta Gregoraci, amore al capolinea con Giulio Fratini? La showgirl pizzicata con un ex Gf Vip: le foto d; Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: amore al capolinea - Grande Fratello Video; Amore al capolinea: Salvo del Grande Fratello divorzia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Grande Fratello, amore al capolinea per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Spunta Lorenzo Spolverato - Da coppia felice a rottura social: Greta e Sergio si sarebbero lasciati per l'ex gieffino, difeso da Greta contro gli haters. Solo affetto o qualcosa di più? 🔗movieplayer.it

Grande Fratello, amore e gelosia: il video virale della serata tra Helena e Javier - Il momento di gelosia tra Javier e Helena, ripreso in discoteca, ha fatto impazzire i fan. Ecco il video che sta facendo il giro dei social. 🔗quilink.it

Grande Fratello, Stefania Orlando ritrova l'amore: chi è il suo nuovo compagno - Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" Chi già riceveva le nostre ... 🔗torresette.news