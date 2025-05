Gran galà della danza a Caltanissetta due primi posti per la Fantasy Dance

Domenica si è concluso il Secondo Gran Galà Danza MIDS a Caltanissetta, un evento straordinario organizzato da Davide Gabusi e Giovanni Costantino. Tra i protagonisti, le atlete dell'Asd Fantasy Dance di Mili Marina, guidate dalle insegnanti Messineo, hanno conquistato due primi posti, confermando l'eccellenza della danza messinese.

