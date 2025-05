Gran Bretagna Starmer riprende il controllo dei confini | No a un’isola per stranieri

Il governo laburista di Keir Starmer in Gran Bretagna ha introdotto nuove leggi sull'immigrazione, imponendo requisiti più rigorosi per l'assunzione di stranieri. Con l’obiettivo di ristabilire il controllo sui confini, si richiederà una laurea e la fluente conoscenza della lingua inglese, generando aspre critiche all'interno del Parlamento e provocando le strali di Nigel Farage.

Il governo laburista di Starmer ha varato nuove leggi in fatto di immigrazione in GranBretagna, dove per poter ottenere un impiego servirà una laurea e parlare l'inglese in modo fluente. Le critiche alla stretta arrivano su più fronti del Parlamento, con tanto di accusa di Farage al premier che "fa promesse che non può mantenere"L'articolo GranBretagna, Starmerriprende il controllo dei confini: “No a un’isola per stranieri” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it