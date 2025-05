Graduatorie ATA 24 mesi 2025 | ecco i BANDI regionali

Sono imminenti i bandi regionali per le graduatorie ATA 24 mesi relativi all’anno scolastico 2025/26. Questi bandi, essenziali per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, consentiranno la presentazione delle domande dal 28 aprile al 19 maggio 2025, secondo quanto indicato nella nota ministeriale del 10 aprile.

Sono in fase di pubblicazione i BANDI regionali ATA 24 mesi per l'anno scolastico 2025/26, finalizzati all'inserimento e all'aggiornamento delle Graduatorie per il personale ATA. Le domande potranno essere presentate dal 28 aprile al 19 maggio 2025, come stabilito nella nota ministeriale del 10 aprile. La procedura è rivolta a chi intende accedere ai ruoli.

