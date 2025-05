Graduatorie ATA 24 mesi 2025 domande dal 28 aprile al 19 maggio ore 14 I BANDI regionali

Dal 28 aprile al 19 maggio 2025, gli aspiranti possono presentare domanda per l'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, fondamentali per incarichi e supplenze nell'anno scolastico 2025/26. Gli Uffici scolastici regionali hanno reso disponibili i bandi, offrendo un'importante opportunità per chi cerca di entrare nel mondo della scuola. Leggi l'articolo per maggiori informazioni.

Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato i BANDI finalizzati all'aggiornamento delle Graduatorie ATA 24 mesi, utili per i ruoli e le supplenze nell'anno scolastico 202526. Gli aspiranti potranno presentare domanda dalle ore 14 del 28 aprile alle ore 14 del 19 maggio2025.L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi2025, domande dal 28 aprile al 19 maggio ore 14. I BANDIregionali . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Graduatorie ATA 24 mesi, domanda in una sola provincia. L’ordine di priorità; Bandi ATA 24 mesi – Rettifica RISERVE PUNTO 4 per tutti i profili banditi; Graduatorie ATA 24 mesi, chi presenta domanda di aggiornamento non è tenuto a dichiarare la CIAD; Graduatorie ATA 24 mesi: ultime scadenze e assistenza alla compilazione delle domande. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Graduatorie ATA 24 mesi, chi presenta domanda di aggiornamento non è tenuto a dichiarare la CIAD - Entro le ore 14 del 19 maggio il personale ATA con almeno 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio nelle scuole statali, anche ... 🔗orizzontescuola.it