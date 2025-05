Governo da Conte a Meloni come cambiano i rapporti col Parlamento

L'analisi di Bistoncini Partners offre un'illuminante panoramica sui trend attuali dell'attività legislativa in Italia. In un contesto in cui l'esecutivo si afferma come fulcro della governance parlamentare, Camera e Senato cercano di riaffermare le proprie prerogative, adattando strumenti e strategie al di là della rigorosa separazione dei poteri prevista dalla Costituzione. Questa evoluzione legislativa rappresenta una dinamica cruciale nel panorama politico contemporaneo.

L’analisi di Bistoncini partners sui trend dell’attività legislativaRoma. L’esecutivo si conferma perno della forma di Governo parlamentare. D’altra parte, Camera e Senato tentano di far rispettare le proprie prerogative, anche se con strumenti diversi eo riadattati rispetto al disegno costituzionale originario, che prevede una più rigida separazione dei poteri. Queste tra le primissime impressioni che emergono dall’analisi ‘Vecchi e nuovi trend dell’attività legislativa’ realizzata da Insight Lab, il centro studi di Bistoncini Partners. Nata nel 1996, la prima società di lobbying in Italia ha ricostruito in termini statistici le dinamiche di collaborazione tra Governo, Parlamento e Quirinale, prendendo in esame gli ultimi tre esecutivi – Conte II, Draghi e Meloni – incrociando dati sull’iter legislativo e sul sindacato ispettivo, con un focus sulla manovra finanziaria, strumento normativo centrale di ogni legislatura dal 2001. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

