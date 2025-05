Google cambia il design della Big G dopo 10 anni donandole un look più attuale

Google ha deciso di rinnovare il design della sua iconica Big G dopo un decennio, conferendole un aspetto più moderno e fresco. Il nuovo logo è già visibile nell'App Google per iOS, segnando un capitolo importante nell'evoluzione estetica del colosso tecnologico. Scopri di più sulle novità nel nostro articolo.

Google sta aggiornando il designdella Big G per renderlo più attuale: il nuovo logo è già disponibile nell'App Google per iOS.L'articolo Googlecambia il designdella Big G dopo 10 anni, donandole un look più attuale proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google cambia il design della Big G dopo 10 anni, donandole un look più attuale

Cosa riportano altre fonti

Google Messaggi ritocca le ricevute di lettura per renderle più facili da vedere; Questi sono in assoluto i migliori smartphone che puoi comprare adesso, dai top di gamma ai più economici; Android Auto, Google cambia l’interfaccia utente: com’è il nuovo design della UI; Google Maps non è più blu: l'interfaccia cambia colore, ma rimane la stessa grande app. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La G di Google non è più la stessa - Google aggiorna la sua iconica “G” con un nuovo design a sfumature ispirato all’intelligenza artificiale. Ecco cosa cambia davvero. 🔗smartworld.it

Google Maps cambia volto: ecco come si rivoluziona - Google prosegue nella rifinitura della sua applicazione di navigazione più usata al mondo. Con la versione 25.16, Maps su Android introduce una nuova interfaccia modulare basata su “bottom sheets” che ... 🔗informazione.it