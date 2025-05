Golf Straka fa 2 in stagione suo il Truist Championship Lowry ancora a secco

Sepp Straka, austriaco classe ‘93, si è aggiudicato il TruistChampionship, Signature Event da 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx. Per l’europeo si tratta del 2º titolo in stagione dopo quello già messo in cassaforte al The American Express in apertura di 2025.Primo a 18 buche dalla fine insieme all’irlandese Shane Lowry, Straka ha chiuso la domenica con un semplice -2 (68 colpi) per un totale di -16. Il suo diretto rivale, invece, si è perso nelle 3 buche finali (soprattutto alla 16 e alla 18 dove ha segnato 2 bogey), fattore che ha compromesso la lotta per la leadership e che ha relegato Lowry in T2 insieme a Justin Thomas, arrivato a quota -14 grazie ad un buon -3 di giornata.A seguire, 3 giocatori che hanno girato nell’ultimo giorno con lo stesso score: -5. Patrick Cantlay, Jacob Bridgeman e Tommy Fleetwood si sono presi la T4 a -12 e hanno messo dietro di loro nomi del calibro di Rory McIlroy T7 a -10, Keith Mitchell, anche lui a -10, Xander Schauffele a -9 in T11 insieme a Daniel Berger, Corey Conners e Harris Henglish. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Straka fa 2 in stagione, suo il Truist Championship. Lowry ancora a secco

