Gol Lookman anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma | altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO

Gol Lookman, anchel’obiettivo in attacco fa felice la Juve in AtalantaRoma: il VIDEO della rete del nigerianoAdemola Lookman continua a segnare reti bellissime e decisive. In Atalanta–Roma ha realizzato il gol che ha sbloccato il match poi vinto dalla Dea che permette ai bianconeri di chiudere la giornata al quarto posto.GOAL for Atalanta! Ademola Lookman breaks the deadlock with a clinical finish cool, composed, and right on target! La Dea takes the lead! VIDEO Courtesy : SerieA#SerieA #Atalanta #AdemolaLookman pic.twitter.comvHSG1DXjyB— STARZPLAY ????????? (@STARZPlayArabia) May 12, 2025Il VIDEO della rete del nigeriano che è nella lista degli attaccanti accostati al calciomercato Juve è già virale sui social e ha fatto sicuramente sorridere i bianconeri. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com