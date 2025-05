Godzilla x Kong | Supernova tutto quello che sappiamo sul film

In breve da Zazoom:

Con il titolo

Ora conosciamo il titolo del terzo film di Godzilla contro Kong, Godzilla x Kong: Supernova, che promette di essere il film Monsterverse più esplosivo di sempre. Sebbene sia un peccato che Adam Wingard, regista di Godzilla contro Kong e Godzilla e Kong: Il nuovo impero, debba saltare questo film, ha gettato le basi per la direzione che il film dovrebbe prendere sia in termini di trama che, soprattutto, in termini di tono. La grande domanda è, proprio come per ogni film kaiju, chi sarà l’antagonista. Godzilla e Kong si sono già scontrati nei loro primi due film, ma alla fine entrambi hanno collaborato per sconfiggere un grande cattivo. Sarà senza dubbio così anche questa volta. È logico pensare che l’antagonista di Godzilla x Kong: Supernova sarà di natura cosmica. E, mentre Il nuovo impero ha introdotto una coppia di mostri completamente originali da far combattere al duo, Godzilla vs. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it