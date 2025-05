Gli scimpanzé? Percussionisti bestiali

Gli scimpanzé percussionisti bestiali. Secondo uno studio recente di Current Biology, questi affascinanti primati mostrano un senso del ritmo straordinario. Capacità sorprendenti di produrre suoni percussivi rivelano non solo la loro intelligenza, ma anche un legame profondo con la musica, un aspetto che ci avvicina ulteriormente ai nostri parenti evolutivi.

Con una battuta, potremmo dire che tra le loro tante capacità gli scimpanzé hanno un senso del ritmo davvero bestiale. Un recente studio pubblicato su Current Biology dichiara infatti che i nostri parenti evolutivi più stretti sono capaci di produrre suoni da percussione in modo sorprendentemente simile a quello umano, utilizzando schemi distinti.Stili diversi, ma nessuno a casoA dichiararsi certo delle “doti musicali” degli scimpanzé è un team di ricercatori dell’Università di Vienna, della scozzese Università di St. Andrews e de La Sapienza di Roma, che hanno osservato 11 comunità di scimpanzé appartenenti a sei popolazioni e due sottospecie diverse (occidentale e orientale).Per la precisione, sono stati analizzati in dettaglio 371 episodi di tamburellio, verificando che sia gli scimpanzé occidentali che quelli orientali si impegnano in queste attività in modo non casuale: i colpi sono infatti spesso equidistanti nel tempo, rivelando che gli animali seguono una cadenza ritmica sistematica. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli scimpanzé? Percussionisti bestiali...

