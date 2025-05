Gli sbandieratori di Sansepolcro tra i protagonisti della mostra Le giornate d' Europa a Neuchâtel

L’amministrazione comunale di Sansepolcro ha partecipato a

Sansepolcro protagonista a Copenaghen per la mostra delle eccellenze italiane del merletto - Arezzo, 11 aprile 2025 – Sansepolcro protagonista a Copenaghen per la mostra delle eccellenze italiane del merletto È stata inaugurata martedì 8 aprile presso l’Ambasciata d’Italia a Copenaghen, la mostra dedicata al merletto italiano nell’ambito delle Giornate del Made in Italy, promosse dal Ministero degli Affari Esteri. L’evento ha visto la partecipazione di ventiquattro comunità italiane rappresentative delle realtà più significative dell’arte del merletto, tra cui anche Sansepolcro. 🔗 Leggi su lanazione.it

Mostra dell’Artigianato a Firenze, stand e sapori protagonisti alla Fortezza - Firenze, 27 aprile 2025 – Fino al primo maggio la Fortezza da Basso di Firenze ospita 530 espositori da 30 Paesi del mondo per il grande ritorno della Mostra internazionale dell’artigianato. Taglio del nastro ufficiale oggi, 27 aprile, dopo il rinvio per il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, per l'89/a edizione della manifestazione già in corso dal 25 aprile.La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 con biglietto di ingresso, intero oppure ridotto, che è possibile acquistare all’ingresso e anche online sul sito dedicato. 🔗Leggi su lanazione.it