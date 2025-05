Gli infermieri a Fanpage | ” Il governo ha tradito le promesse rischiamo la fine della sanità pubblica”

Nella Giornata Internazionale dell'Infermiere, Andrea Bottega, segretario del sindacato di categoria, denuncia su Fanpage.it il tradimento delle promesse da parte del governo Meloni. I problemi che affliggono gli infermieri, amplificati dalla pandemia, pongono a rischio la salute pubblica e richiedono un intervento urgente e concreto.

Nella giornata internazionale dell'infermiere Andrea Bottega, il segretario del sindacato di categoria, ha spiegato a Fanpage.it i problemi che la categoria affronta da tempo, e che il governo Meloni finora non si è impegnato a risolvere. "La sensazione che abbiamo è che il ricordo della pandemia sia stato rimosso", ha detto. 🔗Leggi su Fanpage.it

