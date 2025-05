Gli Incontri di Valore al via l’ottava edizione della Rassegna di Nicola Ruocco

Gli incontri di valore tornano con la loro Ottava edizione, un evento che celebra la cultura e il confronto. Ideata da Nicola Ruocco e ospitata presso Habita79 a Pompei, la rassegna promette un programma ricco di ospiti di prestigio, a partire da sabato 10 maggio. Un'esperienza unica per tutti gli appassionati e gli intenditori.

Dopo una edizione ricca di ospiti di eccezione, prende il via la kermesse “Gli Incontri di Valore”, nella sua Ottava edizione in appena tre anni dalla nascita. Fondata e curata a Pompei dal manager NicolaRuocco, ed ospitata nella fine location di Habita79, da sabato 10 maggio, e fino al mese di settembre, la celebre Rassegna accoglierà diversi nuovi Ospiti di spessore del mondo della cultura, della saggistica, del giornalismo, dello sport, della musica, e dell’economia, per un programma prestigioso e di grandissimo spessore, il tutto in un esclusivo concetto di talk salotto diretto personalmente da Ruocco. “Gli Incontri di Valore” sono ormai una autentica eccellenza nazionale; una Rassegna che ha accolto nelle precedenti 7 edizioni oltre 100 diversi ospiti quali il Ministro alla Giustizia Nordio, Maurizio De Giovanni, Marino Bartoletti, Matteo Renzi, Francesco Sole, Paolo Borzacchiello, Federico Rampini, Teo Teocoli, Stefania Craxi, Federico Marchetti, Paolo Stella, Enrico Vanzina, Matteo Bassetti, Giusy Versace e tantissimi altri ancora, facendo registrare una importante partecipazione di pubblico, con oltre 3000 presenze totali nella singola edizione. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Incontri di Valore nel salotto di Ruocco: Andrea Sannino presenta il libro “Prima di Abbracciame” - Il salotto degli Incontri di Valore fondato e diretto da Nicola Ruocco, ha ospitato ieri sera, con il suo libro “Prima di Abbracciame”, il popolare cantautore Andrea Sannino. La rassegna di Pompei, che ospita i maggiori autori del panorama nazionale, ha vissuto un nuovo momento di grande emozione, con diversi contenuti trattati da Ruocco nel dialogo con Sannino, alla presenza di un pubblico appassionato, quasi 200 persone. 🔗Leggi su ildenaro.it

“Gli Incontri di Valore”, la rassegna letteraria festeggia il 100esimo ospite - Un traguardo importante. Ospitare 100 autori con i loro libri, in 100 diverse presentazioni in circa tre anni è un qualcosa decisamente importante, e forse mai accaduto sino ad ora in Italia, considerando l’arco temporale così breve. E’ il traguardo toccato dalla rassegna “Gli Incontri di Valore”, fondata e diretta dal manager Nicola Ruocco, che mosso unicamente da uno spirito di passione e servizio verso il territorio, ha creato in Pompei la splendida kermesse che ormai ha raggiunto un livello di qualità, di organizzazione, di reputazione, e di notorietà particolarmente alto. 🔗Leggi su ildenaro.it

Incontri di Valore a Pompei, Matteo Renzi nel salotto di Nicola Ruocco con il suo ultimo libro - Un ospite molto atteso e una delle primissime presentazioni del suo nuovo libro in Italia. Si tratta dell’ex premier e leader di partito Matteo Renzi, ospite ieri degli “Incontri di Valore” nell’ormai celebre salotto di Nicola Ruocco. Una serata dal pubblico record (oltre 500 persone) con tantissimi sindaci e rappresentanti delle istituzioni per un talk di altissimo spessore in cui si sono toccati diversi temi di grande attualità. 🔗Leggi su ildenaro.it

