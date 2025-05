Gli Europei di pallavolo partiranno da Napoli | gara evento in piazza del Plebiscito

Napoli si prepara a un grande evento sportivo: la città ospiterà la gara inaugurale degli Europei maschili di pallavolo, come confermato dal sindaco Gaetano Manfredi. L’attesissimo match si svolgerà venerdì 11 settembre 2026, promettendo di attrarre appassionati e tifosi da ogni angolo d'Europa. La manifestazione rappresenta un'importante opportunità per valorizzare la bellezza e la cultura di Napoli, oltre a promuovere lo sport a livello locale.

La notizia era già nell'aria da qualche mese, ma la conferma ufficiale è arrivata direttamente dal sindaco Gaetano Manfredi nel corso dell'ultimo fine settimana. Napoli ospiterà la gara inaugurale degli Europei maschili di pallavolo venerdì 11 settembre 2026. Il match di apertura della. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Gli Europei di pallavolo partiranno da Napoli: gara evento in piazza del Plebiscito

