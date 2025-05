Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in centro a Mestre con le loro boutique a cielo aperto

Domenica 18 maggio, Mestre ospiterà il ritorno degli Ambulanti di Forte dei Marmi, portando con sé il meglio dell'artigianato made in Italy e le ultime tendenze della moda. Con l'aria primaverile, gli amanti dello shopping potranno perdersi tra le boutique a cielo aperto, nell'incantevole area compresa tra Piazzetta Coin, via Fapanni e via San Pio X. Un imperdibile appuntamento per riscoprire il piacere di acquisti unici!

Cosa riportano altre fonti

