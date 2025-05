Giustizieri troppo umani e vittime robot

Nel cuore dell'Arizona, un caso straordinario scuote il sistema giudiziario: una vittima di omicidio si presenta in tribunale per affrontare il suo aggressore. La novità non risiede solo nel confronto emozionante, ma nell'uso dell'intelligenza artificiale, che ha resuscitato il cadavere per dare voce a una storia di pentimento e giustizia.

In Arizona, la vittima di un omicidio è intervenuta in tribunale per rivolgersi al suo assassino. Più delle parole in fin dei conti gentili e colme di rimpianto che ha rivolto al perpetratore, ha fatto notizia il modo in cui detto cadavere è stato rianimato: grazie all’intelligenza artificiale, creando un video posticcio ad hoc, in cui il morto sembrava proprio vivo. Per fortuna non sono un filosofo, quindi posso lasciar decidere ad altri se sia vero o falso un discorso generato da un algoritmo in grado di conoscere un essere umano molto meglio dei suoi più cari affetti, e forse anche di lui stesso; mi interessa di più l’aspetto giuridico della trovata. Stavolta, per fortuna, nel suo discorso tenue e amaro la vittima è stata cortese. Cosa accadrà, però, quando le vittime si rivolgeranno ad assassini o sospetti svolgendo il ruolo di pubblica accusa? Il parere autogenerato della vittima, verosimile ma inesistente, peserà sul giudizio di condanna? Un video in cui il morto racconta come è stato ucciso varrà come prova testimoniale? Soprattutto, noi che amiamo praticare la giustizia emotiva, noi che vogliamo buttare le chiavi delle celle e condanniamo a priori chiunque abbia l’aria colpevole, noi che gridiamo al tradimento quando il codice penale viene applicato alla lettera e insultiamo i giudici se la motivazione di una sentenza non coincide con ciò che la nostra coscienza desidera – ecco, chi potrà più trattenerci quando sarà la vittima stessa a incitarci a diventare i suoi Giustizieri? 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Giustizieri troppo umani e vittime robot

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cartabellotta (Gimbe): "Oggi italiani troppo spesso pagano per curarsi" - Decreto anti-liste d'attesa? 'Ci sono cose buone ma è estremamente centralista e in ritardo con i tempi' Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "Smettiamola di parlare di sanità pubblica e privata. C'è una sanità che viene erogata dal Servizio sanitario nazionale, dove il paziente non paga nulla 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Lo chef italiano Luca Iemolo tre le vittime del crollo della discoteca a Santo Domingo? - Il 48enne chef catanese da qualche tempo si era trasferito nel Paese caraibico e lavorava come chef in un ristorante di Santo Domingo. Estratto senza vita dalle macerie della discoteca crollata. Lascia due figli.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Francia, Marine Le Pen: ricorso anche a Corte giustizia diritti umani (Cedu) - Roma, 1 apr. (askanews) – Marine Le Pen intende percorrere “ogni strada possibile” per fare “appello” dopo la sentenza del tribunale di Parigi che l’ha condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici e che le sbarrerebbe così la strada per la corsa all’Eliseo. In un’intervista esclusiva su ‘Le Parisien’, Marine Le Pen, ha annunciato che si rivolgerà alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) e al Consiglio costituzionale. 🔗Leggi su ildenaro.it

Giustizieri troppo umani e vittime robot. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giustizieri troppo umani e vittime robot - In Arizona, la vittima di un omicidio è intervenuta in tribunale per rivolgersi al suo assassino grazie all’intelligenza artificiale, che ha creato un video posticcio ad hoc. Rischi in vista ... 🔗ilfoglio.it