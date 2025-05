Giuseppe Giacobazzi torna al Politeama Genovese con Il pedone Luci ombre e colori di una vita qualunque

Giuseppe Giacobazzi torna al Politeama Genovese con il suo nuovo spettacolo "Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque". Dopo il successo di due anni fa, questa volta ci guiderà in un viaggio riflessivo, esplorando il parallelismo tra le esperienze di vita quotidiana e il gioco degli scacchi. Un appuntamento imperdibile per tutti.

Dopo il successo di due anni fa, GiuseppeGiacobazzitorna al PoliteamaGenovese mercoledì 14 e giovedì 15 maggio con "Il pedone. Luci, ombre e colori di una vitaqualunque": uno spettacolo che racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti.

