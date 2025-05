Giulia Salemi intervista a sorpresa Elisabetta Gregoraci | dal bacio con Pierpaolo a Battiti Live

Nel nuovo episodio di "Non Lo Faccio X Moda", Giulia Salemi sorprende Elisabetta Gregoraci con un'intervista esclusiva. Dalle spettegolate sul bacio con Pierpaolo fino a "Battiti Live", le due ex rivali si confrontano dopo anni di tensioni mediatiche, rivelando verità inedite e momenti di leggerezza nel mondo della moda e della cultura pop.

Dopo anni di rivalità mediatica e accuse sfiorate, GiuliaSalemi ed ElisabettaGregoraci hanno spezzato il ghiaccio nel nuovo episodio di Non Lo Faccio X Moda, il podcast che unisce moda, cultura pop e confessioni vip. A distanza di quattro anni dalla loro convivenza forzata nella casa del Grande Fratello Vip si sono ritrovate faccia a faccia con il sorriso – e qualche ricordo imbarazzante – nel salotto virtuale condotto da Giulia.ElisabettaGregoraci: ‘Il bacio con Pierpaolo un gioco di Alfonso’ElisabettaGregoraci si è aperta con una sincerità sorprendente: “Mi ci è voluto un anno per riprendermi dall’isolamento del reality” – ha confessato, ricordando le prime notti in hotel senza riuscire a riaccendere il telefono né a chiudere occhio. Ha rivissuto l’esperienza con Pierpaolo Pretelli, definendolo “comfort zone” più che “flirt”: “Quel bacio in piscina? Un gioco di Alfonso, nulla di più. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it