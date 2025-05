Giulia Salemi con Elisabetta Gregoraci | la reunion sorprendente e senza filtri

Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci si incontrano in un episodio sorprendente del podcast “Non lo faccio x moda”, dando vita a una reunion senza filtri dopo il GFVip. In questa puntata, le due condividono retroscena e aneddoti inediti, rivelando un'intesa che ha catturato l'attenzione del pubblico. Ecco cosa è emerso dalla chiacchierata!

GiuliaSalemi e la reunionsorprendente con ElisabettaGregoraci dopo il GFVip in un podcast che fa parlare. Ecco cosa è emerso GiuliaSalemi sta continuando a riscontrare un ottimo successo col suo podcast “Non lo faccio x moda”. Nella puntata di questo lunedì ha ospitato ElisabettaGregoraci. Un incontro inaspettato ma carico di curiosità e anche nostalgia. GiuliaSalemi ed ElisabettaGregoraci si sono ritrovate faccia a faccia nel podcast che sta già facendo il giro del web. Dopo le tensioni e i momenti controversi vissuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, le due protagoniste hanno scelto di rivedersi in un contesto più intimo e autentico: un episodio speciale di un podcast dedicato al dietro le quinte del mondo dello spettacolo.Leggi anche Marco Mengoni: nuove date italiane per il tour autunnale nelle arene“Non lo faccio x moda” arriva la Gregoraci: un incontro autentico e scoppiettanteDurante la conversazione, Giulia e Elisabetta hanno ripercorso i momenti più intensi della loro convivenza nella Casa. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Giulia Salemi con Elisabetta Gregoraci: la reunion sorprendente e senza filtri

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, la lite e il colpo di scena - La lite fra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci potrebbe arrivare ad un punto di svolta nei prossimi giorni. Secondo alcune indiscrezioni infatti non solo le due si sarebbero riappacificate, dopo lo scontro al GF Vip, ma la conduttrice sarà presto protagonista di un’intervista fatta dalla Salemi.Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, colpo di scena dopo la liteA svelarlo è Deianira Marzano, esperta di gossip, che su Instagram ha rivelato che le due avrebbero fatto pace. 🔗Leggi su dilei.it

Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci ospite del suo podcast? Le indiscrezioni - Stando alle ultime voci di corridoio, Giulia Salemi sarebbe pronta a stupire i fan del suo podcast. L’influencer, infatti, avrebbe invitato Elisabetta Gregoraci come ospite in una puntata di Non lo faccio x moda, suo podcast. PACE FATTA? – Nella giornata di ieri, Deianira Marzano ha annunciato un possibile ospite del noto podcast della Salemi. Stando […]L'articolo Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci ospite del suo podcast? Le indiscrezioni proviene da DailyNews24. 🔗Leggi su dailynews24.it

Giulia Salemi avrebbe chiamato Elisabetta Gregoraci come ospite del suo podcast - Giulia Salemi avrebbe chiamato Elisabetta Gregoraci come ospite del suo podcast Non lo faccio x modaL'articolo Giulia Salemi avrebbe chiamato Elisabetta Gregoraci come ospite del suo podcast proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su novella2000.it

Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi: Dopo il GF volevo salutare Pierpaolo Pretelli ma tu eri furiosa, la replica; Elisabetta Gregoraci ospite di Giulia Salemi: tregua dopo i rancori del GF per Pretelli? Scoppia la polemica:; Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, la lite e il colpo di scena; Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, pace fatta? L’indiscrezione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elisabetta Gregoraci ospite di Giulia Salemi: tregua dopo i rancori del GF per Pretelli? Scoppia la polemica: «Tutto per visibilità» - Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci insieme: sembrava un’impresa impossibile, eppure è successo. La conduttrice televisiva è stata ospite nel podcast Non lo faccio x ... 🔗msn.com

Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi: “Dopo il GF volevo salutare Pierpaolo Pretelli ma tu eri furiosa”, la replica - Elisabetta Gregoraci è stata ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda. Le due ex del GF Vip, a quei tempi al centro del triangolo con Pierpaolo Pretelli, si sono confrontate dopo quat ... 🔗fanpage.it

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci fanno ''pace'' dopo le liti al GF Vip 7 e il triangolo amoroso con Pretelli: cosa si sono dette - Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci fanno ''pace'' dopo le liti al GF Vip 7 e il triangolo amoroso con Pretelli: cosa si sono dette ... 🔗gossip.it