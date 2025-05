Giulia De Lellis celebra la maternità con gioia

Giulia De Lellis, conosciuta influencer, condivide la sua emozionante esperienza di gravidanza, rivelando desideri e riflessioni legate al festeggiamento della Festa della Mamma. In un momento così speciale della sua vita, ci racconta come la dolce attesa stia trasformando il suo mondo. Scopri di più sulla sua storia su Donne Magazine!

L'influencer condivide la sua esperienza di gravidanza e il desiderio di festeggiare la Festa della Mamma.

Giulia De Lellis con un lungo post sui suoi social ha celebrato la festa della mamma, lei e Tony Effe attendono Priscilla.

Giulia De Lellis, influencer di 29 anni, condivide la gioia della sua gravidanza e riflette sulla maternità in vista dell'arrivo della figlia Priscilla, prevista per l'autunno.

