Giubileo | mercoledì prima udienza Leone XIV per evento chiese orientali

Città del Vaticano, 12 maggio (LaPresse) – La prima udienza giubilare di Papa Leone XIV si svolgerà mercoledì 14 maggio alle 10 nell'Aula Paolo VI. L'incontro riguarda i pellegrini partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali, in corso a Roma fino al 14 maggio, giorno in cui si concluderà con la celebrazione della Divina Liturgia. Un'importante occasione di spiritualità e comunione per i fedeli.

Città del Vaticano (Vaticano), 12 mag. (LaPresse) – primaudienza giubilare per Papa Leone XIV. Il Pontefice, come comunicato dal Dicastero per l'Evangelizzazione, mercoledì 14 maggio alle 10 in Aula Paolo VI incontrerà i pellegrini partecipanti al Giubileo delle chieseorientali che si tiene a Roma da oggi e che si concluderà il 14 maggio alle 14 con la celebrazione della Divina Liturgia in Rito Bizantino presso la Basilica di San Pietro, a cura delle chiese Greco-Cattolica Melchita, Greco Cattolica Ucraina, Greco-Cattolica Romena, insieme con le altre chiese sui iuris di Rito Bizantino.

