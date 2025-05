Gita scolastica senza smartphone | a Trieste 37 studenti riscoprono il valore della connessione reale Un segnale forte ma senza rigidità

Una gita scolastica a Trieste ha offerto a 37 studenti della scuola media di Longiano un'opportunità unica: scoprire la bellezza della città e riscoprire il valore delle relazioni genuine, lontani dai dispositivi elettronici. Questo viaggio rappresenta un passo significativo verso una connessione reale, sottolineando l'importanza di interazioni umane in un mondo sempre più digitale.

Per 37 studentidella scuola media di Longiano, piccolo comune in provincia di Forlì-Cesena, la Gita a Trieste è stata un’occasione non solo per scoprire nuovi luoghi, ma anche per staccarsi dagli smartphone.L'articolo Gitascolasticasenzasmartphone: a Trieste 37 studentiriscoprono il valoredellaconnessionereale. Un segnaleforte, ma senzarigidità . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

