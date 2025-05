Giro d’Italia ultime rifiniture per la sicurezza specie in ambito di soccorso sanitario

Alla vigilia della tappa leccese del Giro d'Italia, che celebra la sua 108esima edizione, si è tenuto un tavolo tecnico in Prefettura. Focus dell'incontro le ultime disposizioni per garantire la sicurezza e il soccorso sanitario, coinvolgendo i vertici delle forze di polizia e dei vigili del fuoco per assicurare un evento in sicurezza.

