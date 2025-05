Giro d' Italia | Tarling batte il record di Venturelli nella cronometro

Il 108° Giro d’Italia ha visto l'emergere di una nuova stella nel panorama ciclistico, il giovane gigante inglese Tarling. A soli 21 anni, 2 mesi e 20 giorni, ha battuto un prestigioso record, diventando il più giovane vincitore di una cronometro nella storia della corsa rosa. Questo traguardo ha cancellato il precedente primato di Meo Venturelli, che trionfò a Sorrento nel 1960, segnando un'epoca indimenticabile.

I record sono fatti per essere battuti ed al 108° Giro d’Italia il gigante inglese Tarling con i suoi 21 anni, 2 messi e 20 giorni ha tolto il record del più giovane vincitore in una cronometronella storia della corsa rosa che apparteneva a quel Meo Venturelli, fignanese, che si era aggiudicato la tappa di Sorrento nel 1960.Venturelli dopo una grande carriera tra i dilettanti dove aveva vinto tutte le più belle gare sia in Italia che all’estero passò professionista con la S.Pellegrino diretta da Gino Bartali e nella quale doveva gareggiare anche Fausto Coppi che lo avrebbe dovuto guidare in corsa; dopo la tragica scomparsa del Campionissimo ha corso dieci anni tra i professionisti ed è stato l’unico modenese nel dopoguerra a vestire la maglia rosa appunto nella famosa tappa di Sorrento battendo il più grande cronomen di quel periodo, vale a dire Anquetil. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia: Tarling batte il record di Venturelli nella cronometro

