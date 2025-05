Giro d' Italia in Toscana e Umbria | tappe orari e percorsi

Tre tappe molto interessanti toccheranno le due regioni: Gubbio-Siena, la crono Lucca-Pisa e poi la Viareggio-Castelnovo ne' Monti

La carovana del Giro d'Italia torna in Toscana anche nel 2025 con tre tappe: la Gubbio-Siena, la cronometro Lucca-Pisa e la Viareggio-Castelnovo ne' Monti

Giro d’Italia 2025, tre giorni in Toscana: tappe e date - Firenze, 7 maggio 2025 – Il Giro d’Italia n.108 che scatterà venerdì da Durazzo in Albania troverà di tutto in Toscana quando arriverà a Siena dall’Umbria e da Gubbio, la “Città di Pietra e della festa dei ceri”. Troverà le strade bianche, quindi osserverà al lunedì la giornata di riposo, poi offrirà la tappa a cronometro da Lucca e Pisa, infine presenterà la “micidiale salita” di San Pellegrino in Alpe nel momento in cui questa grande festa dello sport che è la corsa rosa, lascerà la Toscana per andare in Emilia. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗Leggi su 2anews.it

