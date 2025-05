Giro d’Italia a Napoli | giovedì 15 maggio la metro 1 Anm farà orario regolare

In un'improvvisa apertura, Anm annuncia che giovedì 15 maggio la metro linea 1 di Napoli opererà con orario regolare, in coincidenza con il Giro d'Italia. La chiusura anticipata prevista per lavori di manutenzione è stata annullata, garantendo così un servizio continuoper quanti vogliono assistere all'evento ciclistico. Scopri di più sui dettagli!

Dietrofront di Anm per il Giro d'Italia: la chiusura anticipata giovedì 15 maggio, decisa per interventi di manutenzione, non ci sarà e la metropolitana linea 1 faràorarioregolare. 🔗Leggi su Fanpage.it

