Tre tappe del Giro d'Italia 2025 sono già andate in archivio, con un'anticipazione in Albania. Domani si torna in Italia per la quarta frazione, da Alberobello a Lecce, un percorso di 189 km. La classifica generale è guidata dal danese Mads Pedersen, seguito dallo sloveno Primoz Roglic a 9 secondi. Ma oltre alle graduatorie, ci sono storie e emozioni da vivere lungo il tragitto.

Attenzione ai cartellini. Tre tappe del Girod’Italia2025 sono andate in archivio. Un primo assaggio c’è stato in terra albanese e domani si tornerà in Italia per la quarta frazione da Alberobello (Pietramadre) a Lecce di 189 km. La classifica generale vede il danese Mads Pedersen guidare le fila, davanti allo sloveno Primoz Roglic distanziato di 9?, ma al di là delle graduatorie di questa Corsa Rosa, un altro elenco andrà osservato con attenzione.Ci si riferisce a chi riceverà cartellini gialli nel corso del Girod’Italia. Attualmente sono tre i corridori a essere stati sanzionati in questa maniera, ovvero Francesco Busatto, Martin Marcellusi e Darren Rafferty. Un modo di penalizzare dal sapor di rivoluzione, espressamente voluto dall’UCI, entrato in vigore da quest’anno. L’edizione 2025 della Corsa Rosa è la prima tra i grandi giri ad avere queste nuove regole. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, tre corridori a rischio espulsione. Regolamento sempre più severo

