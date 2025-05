Giro d’Italia 2025 tappa 4 | percorso favoriti e orari tv

Lecce, 12 maggio 2025 – Mads Pedersen si è confermato protagonista al Giro, trionfando nella volata di Valona e riprendendo la maglia rosa a Primoz Roglic dopo la cronometro di ieri. Con determinazione e grinta, l’atleta della Lidl guida la classifica con un margine di 9 secondi su Roglic e 14 sul suo avversario più prossimo. La quarta tappa si preannuncia ricca di emozioni per il danese.

La volata di Valona ha premiato nuovamente Mads Pedersen, che ha fatto doppietta al Giro2025 riprendendosi la maglia rosa che Primoz Roglic gli aveva sottratto a cronometro il giorno prima. Il danese sta onorando nel migliore dei modi la partecipazione al Giro e anche nella quarta tappa avrà la sua chance. L'alfiere della Lidl comanda ora con 9 secondi su Roglic e 14 sul compagno Vacek e non dovrebbe avere problemi a Lecce a tenere la maglia, ma per conquistare il tris dovrà sudarsela in un arrivo di volata di gruppo abbastanza scontato e scritto. Se nelle precedenti tappe aveva staccato i rivali velocisti in salita, stavolta non avrà occasione di farlo e dovrà batterli in una volata a ranghi completi. Il Giro, dunque, riparte dalla Puglia e dall'Italia con la quarta tappa.

