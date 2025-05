Giro d' Italia 2025 già 3 cartellini gialli | Busatto Marcellusi e Rafferty a rischio

Il Giro d'Italia 2025 è già nel mirino delle polemiche, con tre corridori – Busatto, Marcellusi e Rafferty – a rischio squalifica per i cartellini gialli. Roma, 12 maggio 2025 – Le nuove regole hanno introdotto misure decisive per la stagione ciclistica, influenzando non solo le performance dei ciclisti ma anche l'andamento dei Grandi Giri.

Roma, 12 maggio 2025 – Tra le tante novità regolamentari introdotte a partire da questa stagione ciclistica ci sono i cartellinigialli, rilevanti nel corso dell'annata e dei suoi vari frangenti, ma a dir poco decisivi nei Grandi Giri. E non solo per i corridori.La prima sospensione della storia Lo ha sperimentato, suo malgrado, il motociclista di un fotografo presente alla Vuelta Femenina 2025, conclusasi sabato con il successo, il secondo di fila, di Demi Vollering: per il pilota, nel Giro di quattro giorni, sono arrivate due sanzioni da parte della giuria. Per i curiosi o semplicemente per capire quanto strette siano le maglie dei nuovi cavilli regolamentari e dei propri tutori, il primo giallo era stato comminato nella seconda tappa per "mancato rispetto delle istruzioni degli organizzatori o dei commissari di gara", mentre il secondo è stato inflitto in occasione del penultimo atto per "infrazione alle disposizioni regolamentari o alle direttive concernenti la circolazione dei veicoli in corsa o non rispetto delle istruzioni dei commissari eo dell'organizzazione". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, già 3 cartellini gialli: Busatto, Marcellusi e Rafferty a rischio

