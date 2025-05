Giro di Sicilia tappa a Monreale per l' esposizione di 200 auto storiche

Domani pomeriggio, martedì 13 maggio, Monreale si prepara ad accogliere il Giro di Sicilia con una straordinaria esposizione di 200 auto storiche davanti al Duomo. Giunta alla sua trentaquattresima edizione, la manifestazione celebra la leggendaria corsa di Vincenzo Florio del 1912, arricchita da affascinanti visite culturali per i partecipanti.

