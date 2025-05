' Giro dell' Arte in Borgo' aspettando la tappa rosa del 20 maggio

(?? Campo content non trovato)

L'entusiasmo per l'arrivo del Giro d'Italia a Pisa si accende con 'Girodell'Arte in Borgo', un'iniziativa creativa promossa da Confesercenti Pisa in collaborazione con i negozianti del cuore storico e gli artisti di Arte Arno Studio, con il patrocinio del Comune di Pisa.Da mercoledì 14 maggio. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - 'Giro dell'Arte in Borgo', aspettando la tappa rosa del 20 maggio

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festival dell'arte e della letteratura, mostre e musei. Gli eventi di oggi - Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 2 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.Arezzo - Prende il via presso la... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

A Fabriano l'arte dell'acquerello internazionale: inaugurazione della mostra "Alla Prima" - FABRIANO – Sabato 1 marzo alle ore 18:00 si terrà presso il Museo della Carta e della Filigrana l’inaugurazione della mostra "Alla Prima - Maestri dell’acquerello italiani e australiani", un’esposizione che celebra il dialogo tra due grandi tradizioni artistiche attraverso una straordinaria... 🔗Leggi su anconatoday.it

Agosti: Quando la bella vita si fece arte. Ecco la rivoluzione dell'art déco - L a giovane donna è sdraiata su un prezioso velluto veneziano. Indossa un luminoso abito di seta gialla e un copricapo russo con quattro fili di perle che le incorniciano il volto e scendono a collana sul collo. Aveva scelto quel vestito per una festa da ballo in casa Visconti, con il quale aveva suscitato un certo scandalo. Si tratta di Wally Toscanini, la secondogenita del grande direttore d'orchestra Arturo, immortalata su carta dall'abile mano di Alberto Martini nel 1925. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

'Giro dell'Arte in Borgo', aspettando la tappa rosa del 20 maggio; Pedalando tra i borghi: l’Italia più autentica svelata dal Giro d’Italia 2025; Mara Dal Borgo, il giro del mondo sui pedali e la passione per la ceramica: «Impreziosisco le mie creazioni co; Land Art in Trentino Alto Adige. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mara Dal Borgo, il giro del mondo sui pedali e la passione per la ceramica: «Impreziosisco le mie creazioni con metalli e vetri di Venezia» - SANTA LUCIA (TREVISO) – Si chiama Mara Dal Borgo, ha 46 anni, vive a Santa Lucia di Piave e ha due grandi passioni: la bicicletta e la ceramica, passioni che è riuscita ad unire in ... 🔗ilgazzettino.it

Nel borgo di Malcesine sul Lago di Garda c’è una mostra d’arte contemporanea diffusa - Nasce ai piedi del Monte Baldo il borgo medievale di Malcesine ... le reinterpretazioni di artisti contemporanei e storici dell’arte. La mostra diffusa “La natura della madre” nel borgo ... 🔗artribune.com

Galleria d’arte diffusa. Mostra mercato nel borgo di Bienno - Entra nel vivo il progetto e lo fa ospitando in palazzi, fucine e botteghe artisti e designer internazionali per tutta l’estate. 🔗msn.com