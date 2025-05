Giro d’Abruzzo Juniores 2025 | un’edizione da record e un appello per il futuro del ciclismo giovanile

In breve da Zazoom:

Si è conclusa con successo l'edizione 2025 del Giro d’Abruzzo Juniores, un evento che ha ribadito la sua crescente importanza sia qualitativa che quantitativa. Merito dell’efficiente sinergia tra Vomano Bike e Parmegiani Management, che hanno saputo garantire un’organizzazione impeccabile. Adriano De Patre, presidente...

Si è chiusa con successo l’edizione 2025 del Girod’AbruzzoJuniores, che ha confermato la crescita dell’intera manifestazione sotto il profilo qualitativo e quantitativo, grazie alla collaudata organizzazione del tandem Vomano Bike – Parmegiani Management.Adriano De Patre, presidente. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Giro d’Abruzzo Juniores 2025: un’edizione da record e un appello per il futuro del ciclismo giovanile

Su altri siti se ne discute

Casalincontrada tra le protagoniste del Giro d’Abruzzo Juniores - Casalincontrada, Manoppello, Guardia Vomano di Notaresco, Cepagatti e Sant’Egidio alla Vibrata saranno le sedi di tappa del Giro d’Abruzzo Juniores – Trofeo Ferrometal, manifestazione a carattere nazionale FCci che porterà nella regione i migliori talenti italiani della categoria. La breve gara a... 🔗Leggi su chietitoday.it

Casalincontrada tra le protagoniste del Giro d’Abruzzo Juniores - Casalincontrada, Manoppello, Guardia Vomano di Notaresco, Cepagatti e Sant’Egidio alla Vibrata saranno le sedi di tappa del Giro d’Abruzzo Juniores – Trofeo Ferrometal, manifestazione a carattere nazionale FCci che porterà nella regione i migliori talenti italiani della categoria. La breve gara a... 🔗Leggi su chietitoday.it

Casalincontrada tra le protagoniste del Giro d’Abruzzo Juniores - Casalincontrada, Manoppello, Guardia Vomano di Notaresco, Cepagatti e Sant’Egidio alla Vibrata saranno le sedi di tappa del Giro d’Abruzzo Juniores – Trofeo Ferrometal, manifestazione a carattere nazionale FCci che porterà nella regione i migliori talenti italiani della categoria. La breve gara a... 🔗Leggi su chietitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Giro d’Abruzzo Juniores: successo pieno; GIRO D'ABRUZZO. BARUZZI (OTELLI) CONQUISTA IL TOUR, BIS DI MAGAGNOTTI NELL'ULTIMA TAPPA GALLERY; Conto alla rovescia scattato per il Giro d’Abruzzo Juniores; Tutto pronto per il Giro d’Abruzzo Juniores. Quattro le tappe dal 1 al 4 maggio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro d’Abruzzo Juniores 2025: un’edizione da record e un appello per il futuro del ciclismo giovanile - Grande successo organizzativo e sportivo per la corsa abruzzese, ma De Patre chiede strutture adeguate: “Servono ciclodromi per far crescere i campioni di domani” ... 🔗chietitoday.it

VELO'. LA VIGILIA DEL GIRO E L'ABRUZZO DEGLI JUNIORES, OSPITI SALVOLDI, MASCIARELLI E GREGORIO - La partenza del Giro d’Italia in Albania di venerdì, le tappe della Corsa Rosa e i favoriti a vincere il Trofeo Senza Fine, al centro del decimo appuntamento con Velò, la rubrica settimanale di ciclis ... 🔗tuttobiciweb.it

Giro d’Abruzzo juniores: ultima tappa a Magagnotti, maglia azzurra a Baruzzi - Sprint vincente di Alessio Magagnotti nella quarta e ultima tappa del Giro d’Abruzzo Juniores; la maglia azzurra di leader sulle spalle di Francesco Baruzzi ... 🔗rete8.it