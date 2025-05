A memoria di Falcone e Borsellino, il Circolo San Bartolomeo di Merlengo invita la cittadinanza a un'importante performance teatrale: “Giovanni e Paolo. Aldilà di Falcone e Borsellino”, scritto dalla magistrata siciliana Alessandra Camassa. Il testo, presentato in forma di dialogo, si svolgerà presso il Salone, offrendo un'opportunità di riflessione sulla lotta contro la mafia e il sacrificio dei due illustri magistrati.

A memoria di Falcone e Borsellino .Il Circolo San Bartolomeo di Merlengo propone alla cittadinanza il testo teatrale “ Giovanni e Paolo . Aldilà di Falcone e Borsellino ” scritto dalla magistrata siciliana Alessandra Camassa. Il testo viene presentato al pubblico come dialogo presso il Salone. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Le foto dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II - Il 13 maggio 1981 Papa Giovanni Paolo II subì un attentato in piazza San Pietro dove era arrivato a bordo della sua Papamobile per un’udienza generale. Un killer professionista turco, Mehmet Ali A?ca, gli sparò due colpi di pistola ferendolo gravemente e facendogli perdere molto sangue. L’uomo fu arrestato immediatamente, condannato all’ergastolo dalla magistratura italiana ed estradato in Turchia nel giugno del 2000. 🔗Leggi su lettera43.it