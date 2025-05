Giovanni Cannata presenta il Rapporto Gem Italia 2024-2025 per accademia imprese e PA

Giovanni Cannata, rettore dell’Universitas Mercatorum, ha presentato il rapporto GEM Italia 2024-2025 per Accademia Imprese e PA, evidenziando l'importanza di questo studio annuale. Il rapporto, orchestrato dal gruppo GEM, gioca un ruolo cruciale nel fornire una sintesi globale sull’imprenditorialità, arricchendo il dibattito internazionale sull'innovazione e lo sviluppo economico.

GiovanniCannata, rettore dell'Universitas Mercatorum, ha illustrato con chiarezza come il gruppo abbia definito il ruolo fondamentale del Rapporto Gem Italia, affidato annualmente ai vari Paesi per essere poi raccolto in una sintesi globale di portata internazionale. Durante l'evento di presentazione del Rapporto Gem Italia2024-2025, organizzato dall'Universitas Mercatorum – l'università delle Camere di Commercio .

