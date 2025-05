giovanissimi del san piero a sieve trionfano nel campionato e accedono ai regionali

In breve da Zazoom:

I giovanissimi provinciali del San Piero a Sieve hanno scritto una pagina indimenticabile nel loro percorso sportivo, dominando il girone B del campionato con un bilancio impressionante di 29 vittorie e una sola sconfitta. Con 188 gol segnati e solo 16 subiti, la squadra si è guadagnata meritatamente l'accesso ai Regionali. Il capocannoniere Duccio Fioravanti, autore di 49 reti, ha contribuito in modo determinante a questo straordinario risultato.

