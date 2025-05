Giovane dà in escandescenza in piazza poi sfascia le attrezzature dell' ambulanza

Un giovane di 22 anni è stato arrestato in piazza Verdi dopo aver scatenato il caos, danneggiando le attrezzature dell'ambulanza. In evidente stato di alterazione, ha mostrato comportamenti aggressivi sia verso un parente che nei confronti dei carabinieri intervenuti, attirando l'attenzione di un passante preoccupato.

Aggressivo all’interno dell’ambulanza, con un parente e con i carabinieri. E’ finito in manette un 22enne ferrarese che domenica pomeriggio ha dato in escandescenza mentre si trovava in piazza Verdi. Un cittadino di passaggio ha, infatti, notato il Giovane a torso nudo in evidente stato di. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Giovane dà in escandescenza in piazza, poi sfascia le attrezzature dell'ambulanza

