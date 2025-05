Giovane dà in escandescenza in piazza poi sfascia le attrezzature dell' ambulanza

Un giovane ferrarese di 22 anni è stato arrestato domenica pomeriggio dopo aver dato in escandescenza in piazza Verdi. Il ragazzo, a torso nudo e visibilmente in stato di alterazione, ha distrutto attrezzature di un'ambulanza e si è mostrato aggressivo nei confronti di un parente e dei carabinieri intervenuti sul posto.

Aggressivo all’interno dell’ambulanza, con un parente e con i carabinieri. E’ finito in manette un 22enne ferrarese che domenica pomeriggio ha dato in escandescenza mentre si trovava in piazza Verdi. Un cittadino di passaggio ha, infatti, notato il Giovane a torso nudo in evidente stato di. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Giovane dà in escandescenza in piazza, poi sfascia le attrezzature dell'ambulanza

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021: Se l’Ariston apre al pubblico, scendiamo in piazza!

Scrive il ilsecoloxix : La Commissione di vigilanza Rai ha convocato per martedì il direttore di Rete, Stefano Coletta, per discutere il caso.