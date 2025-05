Giornata Mondiale Fair Play | sport e inclusione protagonisti il 19 maggio

Il 19 maggio, Roma ospiterà l’evento 'Lo sport a tutto campo' in occasione della Giornata Mondiale del Fair Play, istituita dall'ONU, e dei 30 anni di Fair Play in Italia. Un'importante opportunità di dibattito pubblico dedicata a sport e inclusione, per celebrare valori fondamentali e promuovere un approccio equo e rispettoso nello sport.

Tutto pronto a Roma per un interessante evento sportivo, tutto da vivere. In occasione dell’istituzione della GiornataMondiale del FairPlay da parte dell’ONU il 19 maggio e dei 30 anni del FairPlay in Italia, si terrà l’evento ‘Lo sport a tutto campo‘. Un dibattito aperto al pubblico per parlare di sport sotto ogni aspetto. Si va dall’aspetto finanziario a quello infrastrutturale, passando per salute, inclusione sociale, sport femminile, fruibilità e sostenibilità. Un’occasione per confrontare esperienze e condividere testimonianze e storie di sport provenienti da tutte le discipline.L’evento si svolgerà il 16 maggio dalle 17 alle 20 nella Piazzetta Eventi del Centro Commerciale Casilino di Roma. Una bella location in via Casilina 1011, il tutto tre giorni prima della GiornataMondiale del FairPlay. 🔗Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Giornata Mondiale Fair Play: sport e inclusione protagonisti il 19 maggio

Su altri siti se ne discute

